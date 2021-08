FIH Mobile e Stellantis parceiras para criarem habitáculos inteligentes

A Stellantis e a FIH Mobile anunciaram esta terça-feira o estabelecimento de uma parceria para o desenvolvimento de soluções inteligentes para habitáculos automóveis.

A Mobile Drive, assim se chama a nova empresa, irá fomentar o desenvolvimento de veículos inteligentes ligados entre si.

Em causa está o desenvolvimento de soluções telemáticas e de infoentretenimento, bem como de uma plataforma de serviços baseada em "nuvem", para propor uma oferta completa de habitáculos inteligentes.

O plano de inovações de software incluirá aplicações baseadas em inteligência artificial, navegação, assistência de voz, operações em lojas e-commerce e integração de serviços de pagamento, entre outros.

As inovações ao nível do hardware estarão relacionadas com o posto de condução inteligente e a caixa telemática.

Através da partilha da propriedade intelectual pelas suas entidades fundadoras e da integração vertical das respectivas cadeias de abastecimento, a Mobile Drive será capaz de criar serviços digitais para automóveis líderes na indústria.

A solução de habitáculos inteligentes não estará apenas disponível para todos os veículos das marcas do grupo Stellantis, mas também para outros fabricantes automóveis.

Tal permitirá expandir a abrangência e o impacto da joint-venture, que ambiciona ser um dos líderes mundiais em soluções inteligentes de habitáculos e veículos conectados.

A Mobile Drive será propriedade da Stellantis e da FIH em partes iguais, com a parceria a combinar as capacidades da Foxconn, de que a FIH Mobile faz parte, na área das tecnologias de informação, e a experiência da Stellantis no sector automóvel.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?