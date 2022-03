Fiável e poderoso: Ferrari Enzo de 4 M€ já fez 145 mil km

Há quem compre um Ferrari como se de uma verdadeira obra de arte de um Salvador Dali ou de Picasso se tratasse.





Os quilómetros que conduzem muitas vezes não chegam a 5 mil e só o tiram da garagem em ocasiões muito especiais.

Nada de admirar quando alguns dos super desportivos mais exclusivos passam facilmente os 500 mil euros no momento da compra.

O que dizer então de um condutor que já percorreu quase 145 mil quilómetros (90 mil milhas) ao volante de um raríssimo Ferrari Enzo avaliado em quase 4 milhões de euros?

O "herói" da história chama-se Richard Loose, um milionário americano do estado do Utah, que tem feito do super desportivo o seu carro do dia a dia durante quase 20 anos.

Seja para um passeio, fazer compras num supermercado ou mesmo para ir a um restaurante de comida rápida, nada o impede de conduzir o bólide.

Aliás, o Ferrari Enzo ganhou um novo nome nos meios da especialidade: MM Enzo, com as duas primeiras letras a significarem Most Miles face à sua elevada quilometragem.

Infelizmente, em 2006 o super carro teve um encontro imediato de terceiro grau que o destruiu por completo.



Richard Loose não esmoreceu e mandou-o reparar até ao seu estado original; em 2013 já tinha mais de 42 mil quilómetros no hodómetro.

O MM Enzo está actualmente emprestado a um entusiasta de bólides exóticos de Salt Lake City, que assina como @dryl8k no Instagram.

Tem sido naquela rede social que o instagrammer documenta as suas experiências ao volante do super carro, e não se esqueceu de assinalar quando atingiu as 90 mil milhas.

O objectivo agora é que o MM Enzo chegue às 100 mil milhas (161 mil quilómetros), algo que não deverá ser muito difícil de conseguir.



Muito se deverá à extrema fiabilidade demonstrada pelo bloco V12 de 6.0 litros, e pela mecânica e tecnologia derivada do Fórmula 1 da Ferrari do início do novo milénio.

Os 660 cv e 657 Nm são passados às rodas traseiras por uma caixa manual automatizada F1 de seis velocidades, com cada relação a ser engrenada em 150 milissegundos.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 3,5 segundos para uma velocidade máxima de 350 km/hora.

