Fiat Topolino ''veste'' cores da Gallo na semana do design de Milão

Em Portugal nem vê-lo mas em Itália o Topolino continua a revelar metamorfoses que realçam a originalidade do quadriciclo eléctrico.

Desta vez a Fiat associou-se à Gallo para a semana do design de Milão que arranca a 8 de Abril, para celebrar o estilo, a sustentabilidade e a criatividade… e logo com quatro visuais distintos.

A "homenagem" mais destacada é dada por uma película cromática inédita que retrabalha, a partir da exclusiva Vita Verde, as inconfundíveis faixas multicoloridas que decoram os têxteis da marca italiana.

As outras três, a revelar no início do evento, inspiram-se em outros tantos "clássicos" da Gallo, como são as elegantes listas em dois tons, a vivacidade das bolinhas coloridas, e um icónico padrão geométrico.

