Fiat Topolino Corallo: o presente mais original no Dia dos Namorados?

O que oferecer à sua "cara metade" neste sábado em que se celebra o Dia dos Namorados? Para além do óbvio ramo de flores, o presente mais original poderá ser o novíssimo Fiat Topolino Corallo.

O quadriciclo eléctrico assume aquela exclusiva cor laranja em contraste com o tejadilho e os pilares em preto, com a qualidade de condução a ser reforçada com um novo (e maior!) painel de instrumentos com dados mais nítidos.

O visor passa de 3,5 para 5,7 polegadas, numa moldura com uma diagonal que chega às 8,3 polegadas, para apresentar gráficos mais simples e legíveis numa linguagem visual mais leve e amigável do condutor.

O Fiat Topolino Corallo mantém as características do modelo original com os seus 2,53 metros de comprimento, assim como o motor de 6 kW (8,2 cv) alimentado pela bateria de 5,4 kWh para 75 quilómetros de autonomia.

As encomendas abriram esta sexta-feira, mesmo a tempo de celebrar o Dia dos Namorados no sábado com uma variante que transforma a micro mobilidade eléctrica num exuberante exercício de amor urbano.

Versão Preço Topolino Dolcevita Desde 9.890 euros Topolino Verde Vita Desde 9.990 euros Topolino Corallo Desde 9.990 euros Topolino Vilebrequin Desde 13.490 euros

