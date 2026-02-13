Fiat Topolino Corallo: o presente mais original no Dia dos Namorados?

O que oferecer à sua "cara metade" neste sábado em que se celebra o Dia dos Namorados? Para além do óbvio ramo de flores, o presente mais original poderá ser o novíssimo Fiat Topolino Corallo.
O quadriciclo eléctrico assume aquela exclusiva cor laranja em contraste com o tejadilho e os pilares em preto, com a qualidade de condução a ser reforçada com um novo (e maior!) painel de instrumentos com dados mais nítidos.
O visor passa de 3,5 para 5,7 polegadas, numa moldura com uma diagonal que chega às 8,3 polegadas, para apresentar gráficos mais simples e legíveis numa linguagem visual mais leve e amigável do condutor.
O Fiat Topolino Corallo mantém as características do modelo original com os seus 2,53 metros de comprimento, assim como o motor de 6 kW (8,2 cv) alimentado pela bateria de 5,4 kWh para 75 quilómetros de autonomia.
As encomendas abriram esta sexta-feira, mesmo a tempo de celebrar o Dia dos Namorados no sábado com uma variante que transforma a micro mobilidade eléctrica num exuberante exercício de amor urbano.
|Versão
|Preço
|Topolino Dolcevita
|Desde 9.890 euros
|Topolino Verde Vita
|Desde 9.990 euros
|Topolino Corallo
|Desde 9.990 euros
|Topolino Vilebrequin
|Desde 13.490 euros
