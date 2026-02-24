Fiat Topolino Corallo a brilhar nas ruas de Sanremo

O Fiat Topolino ganhou a nova variante Corallo para acolher em beleza a Primavera, mesmo se a chegada da estação está ainda a um mês de distância.

Pois o quadriciclo eléctrico é agora o protagonista dum vídeo promocional, "construído" sob o lema Não Há Comparação, para exaltar as suas qualidades na cidade.

As ruas movimentadas de Sanremo foram o cenário escolhido para o Topolino Corallo brilhar acompanhado duma típica banda sonora italiana.

Recorde-se que o modelo está já disponível para encomenda no nosso país com um preço de partida de 9.990 euros, mesmo se a exibição da curta metragem esteja apenas circunscrita às televisões italianas.

