Fiat Tipo e 500X já são híbridos

A Fiat completou a electrificação da sua gama automóvel com o lançamento dos novos 500X Hybrid e Tipo Hybrid.

A tecnologia mild hybrid de 48 volt é a mesma que estreou nas variantes E-Hybrid dos Jeep Renegade e Compass do grupo Stellantis.

A configuração híbrida inclui um motor turbo FireFly de 1.5 litros e quatro cilindros, de 128 cv e 240 Nm, e um propulsor eléctrico BSG que acrescenta mais 20 cv e 55 Nm.

Potência e binário são passados ao eixo dianteiro através de uma nova caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

Focado na redução dos consumos, o motor a combustão pode ser desligado até 47% da condução em estrada, segundo o ciclo WLTP, e até 62% em circulação na cidade.

Aliás, em condução urbana, a Fiat assegura que ambos os modelos consomem menos gasolina do que o seu equivalente movido a gasóleo.

O Tipo Hybrid apresenta consumos de 4,7 litros/100 km face aos 5,0 litros/100 km para o seu equivalente equipado com o bloco diesel de 1.6 litros.

O mesmo acontece com o 500X Hybrid, com valores em redor dos 5,1 litros/100 km em relação aos 5,4 litros/100 km do 500X equipado com o mesmo motor a gasóleo.

O arranque e o estacionamento podem ser feitos em modo 100% eléctrico, com o sistema a recuperar a energia dispendida durante as travagens e desacelerações.

Destacadas são as acelerações dos zero aos 100 km/hora, com o Fiat Tipo Hybrid a demorar nove segundos, e o 500X Hybrid a demorar mais quatro décimas de segundo.

Ambos dispõem de um completo sistema de segurança activa e apoio ao condutor, proposto como equipamento opcional.

Detector de fadiga do condutor, travão autónomo de emergência, reconhecimento de sinais de trânsito, "máximos" adaptativos, e alerta de ângulo "morto" são algumas das opções.

As encomendas para os dois modelos no mercado europeu abrem neste mês de Fevereiro, com a chegada aos concessionários a estar prevista para Abril.

