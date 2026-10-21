Fiat recorda Autobianchi Y10 com um Pandina muito especial

Nada como marcar a semana com uma edição especial que presta homenagem a uma marca desaparecida do mundo automóvel há três décadas.

A Fiat anunciou o Pandina Tributo Autobianchi nesta quarta-feira, por este dia marcar exactamente 30 anos entre o registo do último Autobianchi Y10 produzido e a produção do primeiro exemplar desta série exclusiva.

A título de curiosidade, recorde-se que aquele citadino estreado em 1985 tinha como base uma plataforma derivada do Fiat Panda, mas numa reinterpretação mais sofisticado com acabamentos mais refinados.

Decorações inéditas

A nova versão, que se coloca ao lado do topo de gama La Prima, destaca-se pela pintura exclusiva Platino, contrastada pelo preto do tejadilho, da porta da bagageira e das capas dos retrovisores laterais.

O conjunto acolhe ainda jantes de 15 polegadas em liga leve com acabamento diamantado, enquanto a bordo destaca-se o tom de areia no tabliê e nos estofos em microfibra com padrão quadrettoni.

O sistema motriz micro híbrido mantém o bloco de 1.0 litros de 69 cv e 92 Nm, apoiado por um sistema micro-híbrido composto pelo propulsor eléctrico de 3,6 kW (5 cv) e pela bateria de 0,13 kWh.

Reconhecimento de sinais de trânsito, manutenção na faixa de rodagem, travagem de emergência autónoma, detector de sonolência do condutor e sensores de estacionamento traseiros compõem os apoios à condução.

Texto: P.R.S.

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