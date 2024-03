O protótipo do futuro Panda eléctrico já foi já apresentado no salão automóvel de Genebra mas isso não significa que o actual citadino dê por findo o seu ciclo de vida.

Fiat Panda é agora Pandina: série especial mais dinâmica e irreverente

Assegurada está a sua produção até 2027 na fábrica de Pomigliano d’Arco, com a nova série especial Pandina a celebrar o lançamento do primeiro Panda em 1980.

E, a confirmar o seu sucesso está o aumento da produção em 20% para responder à procura em Itália e na Europa.

O sistema motriz continua a ser mantido pelo bloco de 1.0 litros de 69 cv e 92 Nm, apoiado por um sistema micro-híbrido composto por um propulsor eléctrico de 3,6 kW (5 cv) e uma bateria de 0,13 kWh.

Detalhes originais

A nível estético, com especial ênfase na variante Cross, o exterior é enriquecido com detalhes como a cara de um urso panda nos tampões das rodas e as capas dos retrovisores decoradas a amarelo.

A inscrição Pandina é destacada nas molduras laterais, enquanto uma serigrafia Pandina está presente na luz do terceiro stop.

A somar às actuais cores Bianco Gelato, Nero Cinema, Rosso Passione e Blu Italia para a carroçaria – está o novo Giallo Positano, mantendo-se a opção do tejadilho em preto contrastante.



Além do novo tabliê em branco e preto, estão novos bancos forrados em têxtil plástico reciclado, decorados com pespontos em amarelo e apoios laterais em branco, com o monograma e logótipo Pandina em relevo.

A série especial comporta ainda um novo painel de instrumentos digital de sete polegadas com três grafismos diferentes e um volante renovado.

Em opção, o citadino pode equipar o novo ecrã táctil DAB Radio de sete polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto.

Conforme à norma GSR II

Há também actualizações importantes nos sistemas de apoio à condução, respondendo à nova norma europeia GSR II.



O sistema avançado de travagem de emergência reduz o risco de colisões traseiras, já apoiado pelos sensores de estacionamento.

Conta ainda com o aviso de saída de faixa e o sensor de detecção de fadiga do condutor, assim como o reconhecimento de sinais de trânsito.

Já o novo cruise control mantém a velocidade pré-definida a partir dos 30 km/hora enquanto os "máximos" automáticos adaptam a iluminação às condições de circulação.

A nova série especial Pandina estará disponível a partir do Verão nos principais mercados europeus, ficando por saber o preço a que chegará ao nosso país.

