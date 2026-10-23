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Fiat Multiplina quer maximizar a microbilidade urbana eléctrica

15:17 - 23-10-2026
 
 
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Pequeno em tamanho, grande em ideias, explica a Fiat sobre o Multiplina Concept: revelado no recente salão automóvel de Paris, o protótipo aprofunda a visão da insígnia italiana para o futuro da micromobilidade eléctrica.

Concebido numa arquitectura de quadriciclo pesado L7, esta inspiração no Fiat 600 Multipla de 1956 assume-se como capaz de acomodar quatro ocupantes apesar das suas dimensões muito compactas.

Com 3,04 metros de comprimento por 1,40 de largura e 1,53 de altura, esta reinterpretação visual é bem perceptível no pára-brisas em posição avançada num corpo bicromático, sem esquecer as saídas de ar atrás.

Pensado para as pequenas deslocações urbanas, este quadriciclo multiúsos posiciona-se entre o actual Fiat Topolino e um automóvel de tamanho convencional como é o Fiat Pandina.

A benesse está mesmo no espaço e na versatilidade que oferece a bordo face a um citadino ultra compacto, mas sem perder a simplicidade e as dimensões próprias dum quadriciclo.

Os dados técnicos do Multiplina Concept mantêm-se em segredo mas, definido que está o seu posicionamento, a potência do motor não poderá ultrapassar os 15 kW (20 cv) nem os 90 km/hora de velocidade máxima.

Texto: P.R.S.

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