A Fiat já tinha dado o primeiro aperitivo, para agora revelar por inteiro os novíssimos Grizzly e Grizzly Fastback para celebrar os 127 anos que a insígnia italiana cumpriu no último sábado.

Familiares a preço ''popular'': Fiat Grizzly chega no Outono

Com 4,40 e 4,50 metros de comprimento, respectivamente, marcam o próximo passo na estratégia de produto da FIAT em dois formatos diferenciados, mas sempre segundo uma abordagem simples e versátil.

Se o Grizzly propõe espaço, conforto e praticabilidade na condução do dia a dia, o Grizzly Fastback eleva o nível estético ao exibir um perfil mais distinto mas sem perder o foco nas necessidades da família, como evidenciam os 600 litros da bagageira.

Os dois modelos têm a estreia ao público agendada para o salão automóvel de Paris em Outubro, com o lançamento comercial nosso país a acontecer antes do final do ano com um preço de partida que poderá ficar abaixo dos 25 mil euros.

Na linha do Grande Panda

São as propostas mais recentes da Fiat para tornar a mobilidade mais acessível, seja ela em modo híbrido ou eléctrico, sem esquecer a versão puramente a gasolina.

Os novos Grizzly e Grizzly Fastback, construídos sobre a plataforma Smart Car já partilhada pelos Citroën C3 Aircross e Opel Frontera para o segmento C, vão buscar a inspiração estética ao bem sucedido Grande Panda.

As linhas profundamente quadradas e as assinaturas luminosas pixelizadas conferem a ambos a forte personalidade que o SUV compacto exibe desde o primeiro momento, mesmo se a decoração do habitáculo pareça ser menos "divertida".

Embora o desenho do posto de condução seja semelhante, a começar pelo mesmo volante de dois raios, a diferença está mesmo na separação entre o painel de instrumentos e o ecrã para o infoentretenimento

Os comandos físicos presentes na consola central também foram reduzidos ao mínimo, pelo menos nas versões com caixa automática, como ilustra uma das fotografias avançadas pela marca.

Gasolina, híbrido e eléctrico

O que não é segredo é a adopção dos mesmos grupos motrizes dos "primos" Citroën C3 Aircross e Opel Frontera, o que significa que a entrada na gama deverá fazer-se com o bloco turbo de 1.2 litros com 100 cv aliado a uma caixa manual de seis relações.

Seguem-se as variantes micro híbridas apoiada no mesmo motor a gasolina e num propulsor eléctrico, aliada a uma transmissão automática e-DCT6 de seis velocidades, para uma potência combinada de 145 cv.

A versão 100% eléctrica equipa um motor de 113 cv alimentado por baterias de 44 kWh ou de 52 kWh, para as respectivas autonomias variarem entre 300 e 400 quilómetros entre carregamentos.

Texto: P.R.S.

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