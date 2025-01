Fiat Grande Panda Hybrid ataca segmento B… pelo preço!

Há novidades no mundo da Fiat: sabidos os preços da gama eléctrica do Grande Panda, são agora revelados os acabamentos e respectivos valores para a variante micro híbrida com tecnologia de 48 volts.

A variante Hybrid equipa o bloco turbo de 1.2 litros e três cilindros com 100 cv e 205 Nm, já conhecido nos Citroën C3, Opel Corsa, Jeep Avenger e Peugeot 208.

A ele alia-se a bateria de iões de lítio de 48 volts e a caixa electrificada eDCT de dupla embraiagem com seis relações, que inclui o motor eléctrico de 21 kW (29 cv), o inversor e a unidade central da transmissão.

Não será uma "flecha" a acelerar, como indicam os dez segundos de que precisa dos zero aos 100 km/hora, mas beneficia dum consumo médio equilibrado em redor dos 5,4 litros/100 km.

Três acabamentos

Crossover proposto em três linhas, a entrada na gama faz-se com o acabamento Pop, que já inclui de série os assistentes à condução essenciais e ar condicionado manual.

Não conte com o ecrã multimédia ao lado do painel de instrumentação de dez polegadas, "substituído" por uma "estação" dedicada para acolher o telemóvel para cumprir essa função.

A Fiat sublinha que, ao contrário dos suportes convencionais, dispõe da solução AutoLaunch com tecnologia NFC, imediatamente activada quando o dispositivo é nele colocado.

O botão Home no painel de bordo permite o fácil acesso ao ecrã principal, assegurando uma transição fluida entre as diferentes funções ou aplicações durante a condução.

A configuração Icon, que a insígnia italiana considera como protagonista da gama, já inclui o ecrã de 10,25 polegadas para o infoentretenimento, assim como ópticas com tecnologia LED à frente e atrás.

Maior personalização

Esta linha compreende dois pacotes opcionais, com o Tech a incluir climatização automática, sistema de navegação, sensores de estacionamento, câmara traseira e carregador sem fios para telemóvel.

O pacote Style compreende jantes em liga leve de 16 polegadas, barras de tejadilho, placas de protecção, e vidros traseiros escurecidos, sem esquecer o tabliê estofado.

O topo de gama La Prima destaca-se por fora pelas jantes de 17 polegadas em liga leve, enquanto a bordo são os revestimentos em tecido Bambox Bamboo Fiber Tex em plano de destaque.

Quanto aos serviços conectados, a oferta é dividida pelo pacote básico Connect One, e pelo Connect Plus, com este a incluir serviços como a navegação conectada.

A complementar estas "ofertas" estão mais duma centena de acessórios para uma personalização ainda mais exuberante do crossover.

O Fiat Grande Panda já pode ser reservado, com a linha Pop a arrancar nos 18.616 euros, seguido do Icon a partir de 20.116 euros, com o La Prima a começar nos 22.614 euros.

