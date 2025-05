Fiat atira-se ao ‘off-road’ com Grande Panda 4x4 Manifesto

Estará a haver uma "guerra" entre marcas automóveis para ver quem lança o crossover mais "radical" para o "fora de estrada"?

A questão é tanto mais pertinente porque, quatro dias apenas após a Renault anunciar o eléctrico R4 Savane 4x4 Concept, a Fiat avança esta terça-feira com o micro híbrido Grande Panda 4x4 em forma de Manifesto.

O protótipo revelado durante o evento dedicado à estreia do Grande Panda Hybrid à imprensa é, nas palavras da construtora italiana, o sucessor direto do Panda 4x4, mantendo a tradição e inovação como elementos-chave na sua concepção.

São ainda poucos os dados técnicos referentes ao Grande Panda 4x4 Manifesto mas uma certeza é que está ainda distante o uso duma propulsão 100% eléctrica.

A Fiat fala antes dum eixo traseiro eletrificado, na mesma linha dos Jeep Avenger 4xe e Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, aliado ao actual motor eléctrico e ao bloco térmico que poderá muito bem ser o turbo de 1.2 litros para uma potência combinada de 145 cv

Projecto bem conseguido

O "regresso" ao passado reflete-se no vermelho escuro que pinta a carroçaria, num tributo ao Panda 4x4 original dos anos 80, com dois projectores pixelizado à frente da grelha do tejadilho (com pneu sobresselente!) e outros dois sobre o pára-choques.

Há protecções reforçadas em toda a área inferior da carroçaria, que também ganhou mais alguns centímetros de distância ao solo, e jantes em ferro pintadas de bege e "calças" com pneumáticos próprios para o "fora de estrada".

Retirem-se esses detalhes e o off-roader com tracção integral passa a um Grande Panda convencional, com as letras do modelo em relevo nas portas, assim como os mesmos pára-choques e arcos das rodas.

A insígnia italiana, no entanto, indica que se o projecto subir à linha de montagem, irá obviamente incluir acessórios específicos para realçar a postura mais rebelde e aventureira.

O habitáculo mantém-se em segredo mas será quase certo que o mobiliário deverá privilegiar os materiais reciclados, mantendo-se a instrumentação de dez polegadas e o ecrã multimédia de 10,25 do crossover original mas com gráficos diferentes.

A confirmar-se a produção em série deste Grande Panda 4x4, a sua estreia apenas deverá acontecer no próximo ano, para chegar em 2027 aos concessionários.

