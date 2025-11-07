Fiat actualiza Pandina e Grande Panda para 2026

A Fiat prepara a entrada em 2026 com actualizações mínimas no Grande Panda e no Pandina, alterado que foi o nome deste citadino para não colidir com a designação do compacto urbano.

A distinguir o modelo na versão de base Icon está o Pandina inscrito na terceira janela, com a variante Cross a acrescentar esse detalhes nos frisos laterais exteriores e nos bancos.

O sistema motriz mantém o bloco de 1.0 litros de 69 cv e 92 Nm, apoiado por um sistema micro-híbrido composto pelo propulsor eléctrico de 3,6 kW (5 cv) e pela bateria de 0,13 kWh.

Reconhecimento de sinais de trânsito, manutenção na faixa de rodagem, travagem de emergência autónoma, detector de sonolência do condutor e sensores de estacionamento traseiros compõem os apoios à condução.

O Grande Panda tem como maior novidade o cabo em espiral para carregamentos até 7 kW em corrente alternada, recolhível numa caixa embutida sob o capô.

Entretanto, os quatros anos de parceria entre a Fiat e a RED, reflectidos nos dois modelos pintados a vermelho, são assinalados pelos emblemas da parceira nos pilares B, deixando de ser uma versão específica na gama.

Quanto a preços, o Pandina Icon começa nos 17.989 euros enquanto o Grande Panda Pop arranca nos 17.850 para a versão puramente a gasolina apoiada no bloco turbo de 1.2 litros e três cilindros de 100 cv e 205 Nm.

As primeiras entregas de ambos os modelos devidamente renovados estão previstas para os primeiros dias de Janeiro.

