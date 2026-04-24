Fiat 600 Street estreia bloco Turbo 100 a gasolina… e já tem preço!

Um mês após o anúncio europeu, está já definido o preço e as reservas abertas para o Fiat 600 "renovado" com o novo motor Turbo 100 puramente a gasolina com caixa manual de seis relações.

Com os seus 101 cv e 205 Nm, a principal novidade do substituto do bloco PureTech de 1.2 litros está na sua corrente de distribuição, em vez da anterior correia banhada em óleo.

A nova opção motriz vem complementar as variantes micro híbridas e eléctricas desta linha mas por valores mais acessíveis a um público-alvo alargado.

O compacto avança por fora com uma pintura bicromática com o tejadilho a negro, tom que também é detalhado nos logótipos, puxadores das portas, grelha frontal e tejadilho, sem esquecer as jantes em liga leve de 18 polegadas pintadas em preto.

O mesmo tom expressivo prossegue a bordo com os estofos dos bancos em branco e preto, com esta tonalidade a decorar tabliê e o forro do tejadilho.

A estrear a gama está o Fiat 600 Street numa edição de lançamento exclusiva a 2.000 exemplares a partir dos 25.350 euros, para depois assumir os acabamentos Pop, Icon e La Prima ainda sem valores definidos.

Texto: P.R.S.

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