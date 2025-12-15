 Pesquisa
Fiat 600 Hybrid e 600e eléctrico ganham versão Sport

18:00 - 15-12-2025
 
 
É uma nova vida para o Fiat 600 micro híbrido e respectivo "irmão" 100% eléctrico após a gama ser reforçada com uma variante Sport para aqueles que gostam duma condução mais divertida e emocionante.

Concentrada no espaço e na funcionalidade para o dia a dia, como explica a insígnia italiana, mas sem quaisquer "mexidas" no chassis, a nova proposta combina o estilo e a praticidade dum crossover compacto para jovens famílias.

Às sete cores exteriores que a linha comporta soma-se a inédita Verde Acid, que pode ser contrastada com o tejadilho em preto e as jantes em liga leve de 18 polegadas com acabamento escurecido.

Inserções em preto na grelha frontal, puxadores das portas e farolins são alguns dos detalhes exclusivos desta versão, a que se soma o emblema Sport nos guarda-lamas para reforçar a sua identidade.

A bordo são os acabamentos em preto em particular destaque, assim como o painel de instrumentos redesenhado e os revestimentos desportivos.

O Fiat 600 Sport equipa o grupo motriz micro híbrido de 145 cv, composto pelo bloco turbo T-gen3 e um pequeno motor eléctrico, aliado à bateria de 0,89 kWh e à caixa automática de dupla embraiagem com seis relações.

Este acabamento está igualmente disponível no micro híbrido de 110 cv com a mesma transmissão, acompanhado de características especiais como a cromoterapia ambiente e o banco do condutor com função de massagem.

A variante 600e Sport 100% eléctrica mantém o propulsor de 115 kW (156 cv) e 260 Nm apoiado numa bateria de 54 kWh para mais de 400 quilómetros de autonomia combinada, recarregável em 30 minutos a 100 kW.

Com as reservas já abertas, o Fiat 600 Sport arranca nos 30.350 euros na variante 1.2 Hybrid de 110 cv, subindo aos 31.350 na variante 1.2 Hybrid de 145 cv, com o topo de gama 600e Sport a arrancar nos 36.200 euros.

TEMAS:

FiatFiat 600crossoverhíbridoeléctrico
vídeos

