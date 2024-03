Fiat 600 Hybrid anuncia preços e abre reservas

Depois do Fiat 600 100% eléctrico, chega ao mercado nacional a variante mild hybrid com tecnologia de 48 volts já com preços definidos e as reservas abertas.

Sem mudanças no visual e nas dimensões, e com a bagageira a chegar aos 385 litros, o 600 Hybrid alinha um bloco turbo de 1.2 litros com 100 cv e 205 Nm.

Aliado a ele está um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm, integrado na nova caixa electrificada de dupla embraiagem com seis relações.

O propulsor assegura transições mais rápidas e suaves, nas fases de arranque e de aceleração a baixas rotações, chegando aos 100 km/hora em 11 segundos.

A bateria de iões de lítio assegura uma condução totalmente eléctrica no pára-arranca do trânsito citadino ou quando circula a uma velocidade estável.

O modo eléctrico é activado na condução em cidade abaixo dos 30 km/hora, dando uma autonomia total de um quilómetro em estrada.

A insígnia italiana assegura uma redução até 15%, das emissões de dióxido de carbono face a um motor a combustão, aliados aos consumos mais baixos.

Sustentável e tecnológico

A sustentabilidade está bem presente a bordo, com tecidos obtidos a partir de materiais reciclados para os estofos dos bancos e os revestimentos dos painéis.

Sobre o tabliê em bioplástico estão o quadro de instrumentação digital de sete polegadas e o rádio táctil de 10,25, conectável com Apple CarPlay e Android Auto.

Ao nível do espaço a bordo para cinco ocupantes, contam-se 15 litros de arrumação interior, com a bagageira a acomodar 385 litros de carga.

O crossover incorpora ainda funções de segurança e de apoio ao condutor avançadas, associadas às vantagens da condução assistida de nível 2.

O novo 600 Hybrid é proposto nos níveis de equipamento 600 e La Prima, com a entrada na gama a fazer-se a partir de 23.950 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?