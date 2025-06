É uma solução inédita para uma marca europeia: substituir a bateria dum "eléctrico" em menos de cinco minutos, tendo o Fiat 500e devidamente configurado para esse processo como protagonista.

Fiat 500e ''propõe'' recargas eléctricas em menos de cinco minutos

Esta "revolução" tecnológica é fruto da parceria da insígnia italiana com a Ample e a Free2Move, no sentido de introduzir a tecnologia modular de troca de acumuladores no mercado de partilha de viaturas.

Esta solução funciona através da integração perfeita das baterias modulares, concebidas para substituir as originais, permitindo a compatibilidade com várias plataformas de veículos elétricos, incluindo os modelos da Stellantis.

Numa primeira fase, o processo será testado em Madrid com a instalação duma estação própria da Ample, entidade que suporta esta nova tecnologia apresentando-se como uma alternativa para maximizar a disponibilidade das frotas e reduzir os custos operacionais.

Desde que equipados com a solução daquela parceira, as viaturas são automaticamente reconhecidas nas estações de troca, podendo os condutores concluir a substituição da bateria em menos de cinco minutos através duma aplicação móvel.

Uma frota de Fiat 500e da Free2Move está já em operação na capital espanhola, prevendo-se o seu crescimento para as 100 unidades em meados deste ano, mas o objectivo passa por expandir a curto prazo o processo de troca a clientes particulares.

