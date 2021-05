Fiat 500 Sport Hybrid: sinónimo de inclusão social

O Fiat 500 Sport Hybrid é a estrela maior no vídeo de Uno, a nova canção de Ermal Meta que em 2018 venceu o Festival de Sanremo em 2018.

Dirigido por Tiziano Russo para a produtora Kappa Kom, o videoclip destaca os temas da inclusão e alegria de viver, tendo o futebol como metáfora da vida, respeito mútuo e amizade.

Subjacente a este posicionamento do citadino eléctrico está o desejo da Fiat em apoiar iniciativas e projectos que promovam os princípios da democracia e da inclusão; valores universais que a marca partilha com o mundo da música e do desporto.

