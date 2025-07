Fiat 500 já não é só eléctrico; híbrido chega para o ano

Só serão produzidas 5.000 unidades até ao final do ano mas certo é que o novo Fiat 500 Hybrid poderá ser a "óbvia" solução para travar a quebra de vendas do seu irmão 100% eléctrico lançado em 2020.

A construtora acaba de iniciar a pré-produção em série do citadino micro híbrido na fábrica italiana de Mirafiori, onde o modelo "zero emissões" já é montado, para depois a fabricação em série arrancar em Novembro.

A distingui-lo está uma frente ligeiramente redesenhada para integrar uma nova entrada de ar, enquanto sob o capô está alojado o bloco Firefly atmosférico de 1.0 litro e três cilindros associado a um sistema eléctrico de 12 volts, semelhante ao do Panda Hybrid.

Em grande medida, a escolha por esta solução motriz deve-se ao espaço limitado permitido pela plataforma STLA City, originalmente concebida para "eléctricos", o que obrigou a modificações significativas.

A bordo, a evolução mais visível está na consola central, à conta da caixa manual de seis relações para passar os 69 cv e 92 Nm às rodas dianteiras, e no novo ecrã multimédia de 10,5 polegadas com o sistema Uconnect alinhado com o painel de instrumentos de sete.

A apoiar o condutor está uma linha alargada de assistentes onde se incluem a travagem automática de emergência, manutenção de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito, entre outras funcionalidades.

Com uma produção prevista para 100 mil unidades anuais, o Fiat 500 Hybrid será proposto como berlina e cabriolet, sem esquecer a inovadora variante 3+1, com a terceira porta de abertura invertida a facilitar o acesso aos lugares traseiros.

A chegada dos primeiros exemplares aos concessionários nacionais deverá acontecer no início do próximo ano mas até lá deverão abrir as reservas acompanhadas dos preços para cada nível de acabamento.

