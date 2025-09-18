 Pesquisa
Novos Modelos

Fiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a Turim

13:29 - 18-09-2025
  1
 
Fiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a Turim
Fiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a TurimFiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a Turim

A Fiat estreia o 500 Hybrid Torino em Itália numa edição especial para celebrar o regresso do citadino à sua cidade natal. Fabricado na histórica fábrica de Mirafiori, a proposta marca o lançamento da linha 500 Hybrid que será revelada em Novembro.

Inspirado na versão 100% eléctrica, distingue-se pelo redesenho ligeiro da dianteira para comportar uma nova entrada de ar, com o logótipo Hybrid a definir a motorização que o alimenta e o emblema Mole Antonelliana a simbolizar Turim.

O sistema motriz apoia-se no motor FireFly atmosférico de 1.0 litro com 65 cv, acoplado a uma transmissão manual de seis velocidades e a uma pequena bateria com sistema eléctrico de 12 volts, semelhante ao do Panda Hybrid.

Sendo uma série especial, à escolha estão os tons Yellow Gold e Ocean Green para pintá-lo por fora enquanto por dentro destacam-se os bancos forrados com tecidos exclusivos marcados pelo símbolo do modelo.

O tabliê na cor da carroçaria comporta um ecrã multimédia de 10,25 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, dispondo ainda de recursos como o ar condicionado automático e a velocidade de cruzeiro.

A apresentação ao público do Fiat 500 Hybrid Torino acontece a 26 de Setembro no salão automóvel de Turim antes da estreia de toda a gama em Novembro.

Em Itália, a entrada na gama far-se-á abaixo dos 17 mil euros, com as primeiras entregas na Europa a acontecerem no primeiro trimestre de 2026.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

FiatFiat 500 Hybridhíbridoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Sérgio Costa   10:55 - 19-09-2025
VOTAR
Pena não ter uma versão com caixa automática.
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Aion V dá tiro de partida à gama eléctrica da chinesa GAC

Aion V dá tiro de partida à gama eléctrica da chinesa GAC

Le Défilé Renault - The Catwalk eleva a arte automóvel em modo 'pop'

Le Défilé Renault - The Catwalk eleva a arte automóvel em modo 'pop'

Volkswagen ID3. GTX Fire+Ice inédito ao ritmo da dança

Volkswagen ID3. GTX Fire+Ice inédito ao ritmo da dança

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.