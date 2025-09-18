Fiat estreia 500 Hybrid com edição especial dedicada a Turim

A Fiat estreia o 500 Hybrid Torino em Itália numa edição especial para celebrar o regresso do citadino à sua cidade natal. Fabricado na histórica fábrica de Mirafiori, a proposta marca o lançamento da linha 500 Hybrid que será revelada em Novembro.

Inspirado na versão 100% eléctrica, distingue-se pelo redesenho ligeiro da dianteira para comportar uma nova entrada de ar, com o logótipo Hybrid a definir a motorização que o alimenta e o emblema Mole Antonelliana a simbolizar Turim.

O sistema motriz apoia-se no motor FireFly atmosférico de 1.0 litro com 65 cv, acoplado a uma transmissão manual de seis velocidades e a uma pequena bateria com sistema eléctrico de 12 volts, semelhante ao do Panda Hybrid.

Sendo uma série especial, à escolha estão os tons Yellow Gold e Ocean Green para pintá-lo por fora enquanto por dentro destacam-se os bancos forrados com tecidos exclusivos marcados pelo símbolo do modelo.

O tabliê na cor da carroçaria comporta um ecrã multimédia de 10,25 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, dispondo ainda de recursos como o ar condicionado automático e a velocidade de cruzeiro.

A apresentação ao público do Fiat 500 Hybrid Torino acontece a 26 de Setembro no salão automóvel de Turim antes da estreia de toda a gama em Novembro.

Em Itália, a entrada na gama far-se-á abaixo dos 17 mil euros, com as primeiras entregas na Europa a acontecerem no primeiro trimestre de 2026.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?