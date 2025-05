Já está em andamento a montagem das primeiras unidades de pré-produção do Fiat 500 Hybrid na fábrica italiana de Mirafiori em Turim onde também é montada a versão 100% eléctrica.

Fiat 500 Hybrid em pré-produção; lançamento ainda este ano

Esta alternativa micro híbrida assume-se como essencial para elevar as vendas do compacto ao oferecer um motor mais acessível aliado a uma caixa de velocidades manual.

Em termos estéticos, os primeiros exemplares apresentam-se com a dianteira ligeiramente camuflada, deixando adivinhar um pára-choques redesenhado para comportar novas entradas de ar para arrefecer o motor a gasolina.

E, mesmo sem terem sido avançados dados técnicos sobre a motorização, tudo aponta para que debaixo do capô esteja um bloco atmosférico de 1.0 litro equivalente ao que equipa o Panda Hybrid, alinhado com uma caixa manual de seis relações.

Esta solução motriz, se confirmada, deverá debitar mais do que os 70 cv e 92 Nm originais, de maneira a compensar o maior peso do compacto, sendo associada a um motor de arranque elétrico alimentado por uma pequena bateria de 12 volts.

A produção em série do 500 Hybrid deverá arrancar antes do final do ano, tendo a Fiat definido como objetivo mais de 100 mil unidades anuais em plena capacidade produtiva.

