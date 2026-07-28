Não é todos os dias que se celebram 1 milhão de quilómetros (sim, 1.000.000!!!) com o mesmo carro mas essa meta foi celebrada esta semana na fábrica britânica da Mini em Oxford.

Fiabilidade fenomenal: Mini Cooper D chega a 1.000.000 km

Peter Kirchoff foi o autor da proeza ao volante de ‘Nemo’, um Mini Cooper D pintado num exuberante Volcanic Orange, para depois iniciar uma jornada que passou por 25 países europeus.

Razão mais do que suficiente para a construtora britânico-germânica querer associar-se às celebrações daquele marco tão importante, convidando o "piloto" alemão a visitar a unidade fabril de onde saiu aquele hatchback em 2014.

A alimentar o ‘Nemo’ está o codificado bloco turbodiesel B47 de 1.5 litros com 116 cv e 270 Nm, uma unidade motriz reconhecida por ser mais fiável do que os motores a gasolina THP e a gasóleo N47 da marca.

Único senão é que nem a Mini nem o condutor divulgaram os dados completos de todas as manutenções, mesmo se indiquem que o Cooper D mantém o motor original sem sofrer reparações de maior ou qualquer tipo de acidente nessa quilometragem.

Mais positivo foi o consumo médio conseguido após uma "bebedeira" de 29.500 litros de gasóleo: uns frugalíssimos 2,95 litros por cada centena de quilómetros percorridos.

Alcançar 1 milhão de quilómetros com este Mini não foi coincidência: na sua génese esteve o projecto One M iniciado em 2014 quando o desportivo foi entregue a Peter Kirchoff pelo concessionário Autohaus Schmidt na cidade alemã de Hamm.

Concebido para estender-se ao longo de 12 anos, os dados de condução foram continuamente documentados, analisados e partilhados de forma transparente e sistemática para justificar aquela conquista.

Uma certeza é que esta aventura ainda não terminou já que a próxima conquista passa por atingir a meta de 1 milhão de milhas; faltam apenas mais 600 mil quilómetros para o conseguir!

Texto: P.R.S.

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