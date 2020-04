Fez 1,6 milhões de quilómetros com a sua pick-up e a Nissan ofereceu-lhe uma nova

O norte-americano Brian Murphy percorreu um milhão de milhas (cerca de 1,6 milhões de quilómetros) ao volante da sua Nissan Frontier - a versão norte-americana da nossa bem conhecida Navara - e foi recompensado com um modelo totalmente novo.

Para celebrar a fidelidade de Murphy à marca, a Nissan decidiu entregar-lhe as chaves de uma Nissan Frontier totalmente nova, que apesar de ser visualmente semelhante à sua antiga, conta com algumas novidades debaixo do capot, já que está equipada com um bloco V6 de 3.8 litros com 314 cv e 381 Nm, mais 160 cv e 150m Nm do que o bloco 2.5 de quatro cilindros que equivale a Frontier "pápa-quilómetros" de 2007.

A entrega aconteceu em Fevereiro, no Salão Automóvel de Chicago, mas só agora a história se tornou viral. Apesar da "velhinha" Frontier continuar pronta para mais quilómetros, Brian Murphy já confirmou que lhe vai dar descanso e passar a usar a nova.