As festas de San Fermín, em Pamplona, arrancam esta quarta-feira com a primeira largada de touros. Centenas de pessoas, no entanto, já correram à desfilada pelas ruas da cidade no domingo para fugirem a… furiosos Minis?!

Festas de San Fermín: centenas correm à frente de… Minis furiosos?!

A situação é tanto inédita como radical, nesta acção publicitária promovida pela Mini España através do concessionário Lurauto. A iniciativa era para ter acontecido há dois anos mas teve de ser cancelada devido à pandemia da Covid-19.

Na liça estiveram 13 Minis eléctricos a acelerarem nas mesmas vias estreitas de Pamplona que levam os touros até à praça de lide.

Não se ouviram, por isso, os cascos dos animais a embaterem no empedrado das ruas mas antes o silêncio que marcam estas motorizações.

Se o confronto entre pessoas e os touros era já desigual, mais ele se tornou com estes desportivos capazes de fazerem 7,3 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Felizmente nenhum deles chegou aos 20 km/hora, nesta homenagem singular a uma das maiores festas populares de Espanha.

