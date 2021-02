É já uma tradição há 17 temporadas futebolísticas: os jogadores da equipa principal do Real Madrid receberam esta segunda-feira os Audi que elegeram para circularem pelas ruas da capital espanhola.





Festa no Real Madrid: conheça as 'bombas' Audi do plantel

Seguindo a tendência do mercado, a larga maioria do plantel optou pelos SUV, principalmente os Q7 e Q8, da marca dos quatro anéis que patrocina a equipa. Karim Benzema foi mais "modesto", conformando-se com um simples Audi Q5 4.0 Tdi.

E, se é verdade que todos os modelos seleccionados têm algum tipo de electrificação, apenas Raphael Varane e Vinicius optaram pelo 100% eléctrico, escolhendo o SUV e-tron 55 Sportback.





Confira na fotogaleria o que cada um dos futebolistas escolheu para guiar.

