Ferrari multado por excesso de velocidade… e por não ter "cadeirinha" para crianças!

Entre as inúmeras acções de fiscalização realizadas pela Gendarmerie du Rhône no último fim de semana em França, um incidente destacou-se em particular.

Um esplêndido Ferrari foi mandado parar por excesso de velocidade. Já por si uma infracção grave, os agentes policiais foram surpreendidas por duas crianças a bordo com menos de cinco anos.

Estavam sentadas no banco do acompanhante, sem qualquer sistema de retenção homologado para o seu transporte; pior é que o dono do carro nem sequer pensou em "resolver" o caso com o cinto de segurança.

Insólito é que, no momento em que o "piloto" estava a ser multado pela infracção, mais duas viaturas foram obrigadas a parar por os condutores estarem de telemóvel ao volante.

Provavelmente estariam a filmar o flamejante Ferrari sem pensarem que os carros que conduziam nem seguro automóvel tinham…

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?