Ferrari Testarrosa faz figura triste a ''bailar'' na neve

Acelerar um Ferrari Testarrossa numa estrada nevada não é, de certeza, a melhor opção.

No entanto, foi o que aconteceu com o condutor deste super desportivo, como se pode ver no vídeo editado pelo canal Woyshnis Media no Youtube.

Ele bem tenta pôr nas rodas traseiras os 390 cv e 490 Nm debitados pelo V12 atmosférico de 4.9 litros mas nada feito.

Sem tracção e sem pneus de inverno, é de bradar aos céus os esforços que faz para que Testarrossa saia de uma velocidade de caracol.

Conduzir um potente "tracção traseira" na neve já exige muita subtileza, mas fazê-lo com um super carro com motor central é mesmo muito complicado.

