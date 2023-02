Não se sabe quanto poderá custar na Europa mas, nos Estados Unidos, o novíssimo Ferrari Purosangue irá superar os 400 mil euros.

Ferrari Purosangue já tem preço: 400 mil euros nos Estados Unidos

Era expectável que o primeiro SUV de sempre da cavallino rampante atingisse um valor elevado.

Contudo, nada faria supor que ultrapassasse os principais concorrentes por tão larga margem.

A título de exemplo, o feroz Urus S de 666 cv, que dá entrada à gama do super SUV, chega quase aos 300 mil euros no nosso país.

E, se concorrência for alargada a modelos como o Aston Martin DBX e Bentley Bentayga, a diferença de preços é ainda maior.

Mais crossover do que SUV, o Ferrari Purosangue parece mais pequeno do que os 4,97 metros que mede.

Com umas linhas muito musculadas mas bem estilizadas, alberga um bloco V12 atmosférico de 6.5 litros, em vez de usar um sistema híbrido ou 100% eléctrico.

São 725 cv de potência e 716 Nm de binário máximos, passados às quatro rodas através de uma caixa F1 DCT de dupla embraiagem com oito relações.

Uma plataforma totalmente nova, com uma estrutura mais rígida mas também mais leve, permitiu elevar em 30% a rigidez torcional face ao GTC4Lusso.

As acelerações também são excitantes do que nunca: 3,3 segundos para chegar aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a superar os 310 km/hora.

Apesar do elevado com que chega ao mercado, antes das devidas personalizações, o número de reservas já disparou.

E o desejo de manter a exclusividade do modelo, à partida, parece estar assegurado, já que não deverá representar mais de 20% das vendas da Ferrari.

