Imagine o que seria ter um Ferrari GTC4 Lusso de 348 mil euros e não o conseguir abrir? Foi precisamente isso que aconteceu a Neymar Jr., craque do Paris Saint-Germain, actualmente lesionado, e que por isso se encontra actualmente afastado dos relvados.

O brasileiro estava em Paris, acompanhado por Thiago Silva (também jogador do PSG) e pela sua mulher, Isabelle Silva, quando à saída de um estabelecimento, tentou abrir, sem sucesso, o seu "Cavallino Rampante".

Ferrari GTC4 Lusso de 348 mil euros deixou Neymar… ‘na mão’!

No vídeo, divulgado pela mulher de Thiago Silva, é possível ver o craque brasileiro a limpar a chave do carro na roupa e a insistir, diversas vezes, sem que nada acontecesse.

Apesar de algum tempo a tentar Neymar Jr. terá mesmo conseguido abrir o carro e deixado, tranquilamente o local. Ainda assim, não deixou de ser um momento algo embaraçoso para o jogador brasileiro, que há muito é cliente da marca de Maranello.

Craque tem garagem milionária

O craque brasileiro, actualmente ao serviço do Paris Saint-Germain, soma várias máquinas excêntricas na colecção, desde um jacto privado Cessna Citation Sovereign até um iate com 25 metros de comprimento, passando por um helicóptero H-145 decorado com a temática do seu super-herói favorito, o Batman. Mas há mais, muito mais, na garagem de Neymar.

O atacante é um apaixonado por automóveis e tem na garagem um impressionante Maserati MC12 avaliado em cerca de 2 milhões de euros, um Ferrari 458 Spider com 578 cv e um Ferrari GTC4 Lusso com 690 cv. Fora desta lista ficam as "bombas" com que Neymar andou nos tempos do Barcelona, tais como um Audi RS7 Sportback e um fantástico Audi R8 Spyder.