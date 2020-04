Ferrari F42 delirante presta tributo ao mítico F40

Ansioso por um Ferrari que o tire do sério, à semelhança do impacto que os esplêndidos F40, F50 ou Enzo tiveram no mundo dos super desportivos?

Foi com essa ideia em mente que Pawel Breshke decidiu criar um belíssimo protótipo, que certamente iria entusiasmar-nos se tivesse a hipótese de ver a luz do dia.

O Ferrari F42 desenhado pelo estilista polaco presta uma verdadeira homenagem aos super modelos da insígnia italiana, misturando a modernidade do SF 90 com os códigos estilísticos do F40.

Para este delírio visual, que demorou sete meses a concretizar, Pawel Breshke foi buscar ao F40 a enorme asa traseira que o distingue na estrada, uma inspiração que prossegue no desenho das jantes e do capô.

Na elegante parte da frente, distinguem-se os faróis LED afilados e as várias entradas de ar, enquanto atrás salta à vista o fantástico difusor traseiro, tudo rematado com elementos em fibra de carbono.

De fora fica a motorização que poderá equipar este Ferrari F42 mas, se seguir os passos do LaFerrari híbrido, temos aqui uma "bomba" em todo o seu esplendor.

Se é certo que este ‘concept car’ dificilmente será uma realidade, os fãs da marca terão de contentar-se com as duas novidades que a Ferrari tem prometidas a curto prazo.

O primeiro é o muito aguardado SUV Purosangue, previsto para 2021, enquanto o segundo será um hiper carro a ser lançado no ano seguinte.