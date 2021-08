Ferrari em Lego bate 208 km/hora em pista

Um Ferrari 488 GTE construído em Lego capaz de atingir 208 km/hora no circuito de Modena? Sim, é possível, e ao volante do bólide esteve Giancarlo Fisichella, piloto oficial da AF Corse na categoria GTE Am.

Claro que, para atingir aquela marca, o modelo de construção contou com a preciosa ajuda do seu "irmão" em tamanho real.

Num vídeo muito bem encenado, a Lego e a Ferrari uniram-se mais uma vez para destacar um dos seus principais projectos.

Trata-se da réplica do 488 GTE 'AF Corse', lançado pela marca dinamarquesa de brinquedos há menos de um ano. E, no entanto, quase que o leitor é levado a acreditar de que se trata da miniatura a acelerar na pista italiana.

Com quase 1.700 peças, a reprodução em Lego assume-se como um excelente modelo de colecção para qualquer ferrarista.

Apreçado por menos de 150 euros, o super carro de montar é bem mais barato do que o Ferrari 488 GTE 'AF Corse', bem longe do alcance das bolsas da maioria dos mortais.

