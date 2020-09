Ferrari elimina GTC4Lusso e GTC4Lusso T da sua gama

Se é fã dos modelos mais familiares da Ferrari, o GTC4Lusso e GTC4Lusso T, então esta notícia é para si. É que a Ferrari prepara-se para descartar estes dois automóveis, que acabarão por ser substituídos, no futuro, pelo crossover Purosangue.

"De acordo com a estratégia de cinco anos para o modelo anunciada em 2017 e com o ciclo de vida do modelo padrão da empresa, a Ferrari parou a produção do GTC4Lusso e do GTC4Lusso T", disse um porta-voz da marca italiana ao "Motor1".

Recorde-se que recentemente já foram apanhados protótipos do Purosangue em teste com carroçarias do GTC4Lusso, pelo que faz todo o sentido "libertar espaço" dentro da gama para o primeiro crossover da marca do Cavallino Rampante.

Apresentado em 2016, no Salão Automóvel de Genebra, o Ferrari GTC4Lusso é movido por um bloco V12 de 6,3 litros que produz 690 cv de potência e 697 Nm de binário máximo, números que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,4 segundos, antes de chegar aos 335 km/h de velocidade máxima.

Já o GTC4Lusso T equipa um bloco V8 sobrealimentado de 3,9 litros que debita 610 cv e 759 Nm, enviados em exclusivo para as rodas traseiras. Acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos e chega aos 320 km/h de velocidade máxima.

Apesar das performances impressionantes, estes dois modelos destacavam-se pelo facto de oferecerem lugar para quatro ocupantes e uma capacidade de carga de 450 litros.