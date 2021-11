Ferrari BR20: edição única inspirada no GTC4 Lusso

A Ferrari volta a lançar emoções junto dos adeptos de super desportivos de sonho. O BR20 é o mais recente exemplo, com esta edição única produzida para um cliente especial da marca italiana.

Elegante e poderoso

A divisão One-Off do Programa de Projectos Especiais demorou mais de um ano a construir este derivado do GTC4 Lusso.

E a espera por este Ferrari BR20 valeu bem a pena, ao recuperar o imaginário dos super carros equipados com um V12 que marcaram os anos 50 e 60.

Para começar, a área traseira da shooting brake de quatro lugares foi totalmente modificada, para dar lugar a um coupé para duas pessoas.

A carroçaria foi alongada em 5 centímetros em relação ao modelo original que saiu de produção no ano passado. O maior comprimento reflecte-se num melhor equilíbrio da traseira, que também ganhou um novo pára-choques mais musculado.

As ponteiras de escape, mais baixas, são coroadas por farolins duplos, como já é tradicional nos super carros da cavallino rampante.

À frente salta de imediato à vista a grelha do radiador muito larga, marcada por um perfil em fibra de carbono de lado a lado, e pelas entradas de ar laterais.

Os faróis personalizados apresentam-se com um desenho mais afilado que torna o capô mais comprido.



Visto de perfil, assinalam-se os pilares do pára-brisas a contrastarem com o tecto em preto, como se de uma ponte suspensa se tratasse.

O resultado é um desnível do tejadilho mais suave do que é normal nos modelos da Ferrari, mas a encaixar-se na perfeição na porta da bagageira.



As saídas de ar, logo a seguir às cavas das rodas dianteiras, têm uma moldura em fibra de carbono brilhante que se estende às soleiras das portas.

A rematar o conjunto está um jogo de jantes de liga leve de 20 polegadas, criadas especificamente para este projecto.

Interior requintado

Dentro do habitáculo, as alterações são mínimas mas sem deixarem de mostrar a exclusividade do Ferrari BR20. Couro em castanho escuro foi aplicado nos bancos, com pespontos contrastantes em branco.



Eliminados os bancos traseiros, foi montada uma bagageira semi-aberta, com acabamentos em pele e carvalho, e inserções em fibra de carbono.

A Ferrari não deu quaisquer indicações sobre o motor deste BR20 mas tudo indica que mantém o mesmo bloco V12 atmosférico do GTC4 Lusso. Se assim for, mantém a respectiva tracção integral com diferencial de deslizamento limitado.

Os 690 cv de potência e 697 Nm de binário máximos são passados ao solo através de uma transmissão automática sequencial de sete relações.

À semelhança do GTC4 Lusso, a velocidade máxima deverá situar-se em redor dos 335 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 3,4 segundos.

Desconhecido é o preço desta obra de arte mas não seria uma surpresa se ultrapassasse o milhão de euros para o milionário cliente desconhecido.

