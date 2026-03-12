O novo Ferrari Amalfi "perdeu" esta quinta-feira o tejadilho para transformar-se num deslumbrante Spider para despentear os cabelos de capota aberta.

Ferrari Amalfi ''perde'' a capota para transformar-se num Spider

Melhor ainda é que se o tempo fizer uma partida e de repente começar a chover, a capa de lona em cinco camadas pode fechar-se em menos de 14 segundos se estiver a conduzir a uns máximos 60 km/hora para cumprir essa tarefa.

Claro que para tal foi necessário fazer o necessário recondicionamento estético para suportar essa capota que pode assumir diversas cores, e até costuras contrastantes para somar um toque de elegância ao super descapotável.

O que não mudou foi o arranjo 2+2 do "irmão" coupé Ferrari Amalfi Spider nem a asa traseira activa, capaz de assumir três posições para gerar uns máximos 110 quilos de força descendente a 250 km/hora.

V8 biturbo a a fazer-se ouvir

Mais importante ainda é que o Amalfi Spider ostenta o mesmo V8 biturbo de 3.9 litros, que ruge como um demónio mal se toca no botão de ignição montado no volante multifunções com verdadeiros controlos físicos.

Afinal são 640 cv e 760 Nm que aquele "monstro" debita às rodas traseiras através duma caixa automática de dupla embraiagem com oito relações.

Só precisa de 3,3 segundos para cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora, ou 9,4 segundos para chegar aos 200 km/hora, com a velocidade de ponta a ser balizada nos 320 km/hora.

A Ferrari não divulgou o preço de partida do novo Amalfi Spider mas é mais do que natural que arranque acima dos 250 mil euros que o coupé custa antes das devidas personalizações.

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