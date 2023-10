É um adepto das corridas de resistência mas não tem credenciais para competir nas 24 Horas de Le Mans?

Ferrari 499P Modificata: acelerar nos 'track days' com vencedor de Le Mans

A cavallino rampante tem a solução para os clientes mais endinheirados: nada mais, nada menos do que a réplica do hiper híbrido vencedor da prova francesa.

Criado pela Ferrari Corse Clienti, o 499P Modificata é em tudo igual ao modelo oficial; só mesmo a decoração exterior com a bandeira italiana o diferencia.

Não está homologado para competir em pista, o que significa que apenas pode ser desfrutado exclusivamente em eventos organizados pela Ferrari.

O "calendário de provas" inclui oito dos circuitos mais conhecidos da Europa, Japão e Estados Unidos ao longo do próximo ano.

Mais potente do que o original

Asseguradas estão experiências emocionantes ao volante do 499P Modificata ou não tivesse ele uma potência bem superior aos 680 cv do hiper carro oficial.

Tal poder é dado pelo V6 biturbo de 3.0 litros evoluído do Ferrari 296 GT3, o motor eléctrico de 200 kW (272 cv) no eixo dianteiro e uma bateria de 800 volt.

A diferenciá-los está a entrada em acção do propulsor eléctrico logo no arranque quando no Mundial de Resistência apenas pode actuar a partir dos 190 km/hora.

O botão push-to-pass no volante permite ao piloto ganhar mais 120 kW (163 cv) durante sete segundos nas ultrapassagens.

Face a uma potência global de 870 cv, foram feitos pequenas revisões no controlo de tracção e na assistência nos arranques.

A suspensão também foi recalibrada enquanto os pneus específicos para o hiper desportivo foram desenvolvidos pela Pirelli.

Não é dado um preço específico para o 499P Modificata mas antes o valor do programa completo do Sport Prototipi Clienti da Ferrari.

Os 5,1 milhões de euros que custa incluem o hiper desportivo, assim como a sua guarda e manutenção em Maranello, e dois anos de "corridas" em pista.

