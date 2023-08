O que sentiria ao sentar-se ao volante de um Ferrari 250 Testa Rossa e sentir o pulsar do seu brutal motor… eléctrico?!

Ferrari 250 Testa Rossa J: um brinquedo que os pais vão querer conduzir

Esta é a mais recente proposta da The Little Car Co., mais conhecida pelas suas reproduções de grandes ícones da história automóvel para um público infanto-juvenil.

Fiel ao modelo original, o Testa Rossa J é alimentado por um sistema motriz eléctrico com quatro modos de condução, para uma velocidade máxima a bater nos 80 km/hora, e uma autonomia a rondar os 90 quilómetros.

E agora também é possível personalizá-lo a gosto através do configurador online 3D de realidade aumentada que a construtora já tem disponível.

Na variante Pacco Gara pintada a preto, somam-se amortecedores e travões adaptativos que ajustam o equilíbrio desta miniatura à escala com uma potência de 14 kW (19 cv) para uma condução mais pessoal.

E, a mostrar toda a sua raça na competição, ganha ainda um arco de segurança que pode ser retirado para manter o visual do modelo original.

Uma certeza é que os pais vão disputar com os filhos a primazia de poderem guiar este Testa Rossa J, mesmo se o espaço a bordo quase os cole ao volante.

