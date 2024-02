Feroz a devorar alcatrão: já pode encomendar o novo Ford Mustang

Descapotável ou coupé mas sempre com muita adrenalina para quem gosta de muscle cars com muita personalidade na estrada.

Está a chegar à Europa o novo Ford Mustang GT, com um visual mais dinâmico e melhor desempenho, e no nosso país já pode ser reservado.

Novidade é a evolução do posto de condução digital formado por um ecrã duplo intuitivo, ao estilo de um avião a jacto, e com conectividade SYNC 4.

Sem perder um pingo de emoção

Para os adeptos do novo Ford Mustang, há pormenores que mantêm a aura neste desportivo nascido há 60 anos.

O capô esculpido e as poderosas ilhargas traseiras são o tom musculado, a que somam um novo divisor frontal e saias laterais para melhorar a aerodinâmica.

Já as duas barras triplas verticais que formam os farolins foram actualizadas com tecnologia LED.

Um maior contacto com o ar livre é conseguido com a variante descapotável, com o tejadilho forrado a poder recolhido em oito segundos.

Cockpit à videojogos

A bordo, o condutor é brindado com os dados da instrumentação exibidos num painel digital de 12,4 polegadas, e com um ecrã multimédia de 13,2 polegadas.



Totalmente personalizável, o software derivado dos videojogos Unreal Engine suporta gráficos animados interactivos.

E o poder de processamento do sistema de infoentretenimento foi reforçado com a mais recente evolução do SYNC 4.

Compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, suporta conectividade 5G com a navegação ligada à nuvem para actualizações de trânsito em tempo real.

Fastback ou descapotável?

A sétima geração do Ford Mustang é realçada pelo novo bloco de 5.0 litros, com o desempenho próprio de um puro V8 com 446 cv e 540 Nm

A tracção é sempre feita às rodas traseiras, com a potência e binário passados atrás de uma caixa manual de seis relações ou automática de dez velocidades.



O novo sistema duplo de admissão de ar dá uma resposta mais rápida do motor, somando-se um sistema de escape activo que permite alterar a sua sonoridade.

E, para uma condução adaptada às condições do piso estão os modos de condução Normal, Sport, Slippery, Drag, Track e Personal.

O pacote Performance, que faz parte do equipamento de série, é apoiado por travões Brembo, "escondidos" atrás de jantes em liga leve de 19 polegadas.

O diferencial autoblocante permite uma maior colagem ao alcatrão nas curvas, bem apoiada pela suspensão adaptativa opcional MagneRide.

Dark Horse sublime

A estrela da gama é, sem dúvida, o Mustang Dark Horse, com a Ford Performance a ter tido um papel decisivo no seu desenvolvimento.



Embora equipado com o mesmo V8 de 5.0 litros, as várias melhorias que teve incluem bielas forjadas e uma nova cambota que reforça a sua fiabilidade.

Certo é que os 454 cv que debita convertem o pony car numa verdadeira pérola para quem gosta de poder na estrada.

O Ford Mustang GT arranca nos 109.670 euros na versão fastback e 115.926 euros na descapotável, com o explosivo Dark Horse a começar nos 123.175 euros.

