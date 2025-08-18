Fenomeno é o Lamborghini mais poderoso de sempre

Nada melhor para celebrar os 20 anos sobre a fundação do Centro Stile da marca do touro do que lançar um exclusivo super carro.

Limitado a 29 exemplares, o novíssimo Lamborghini Fenomeno de 1.080 cv é o mais potente e veloz de sempre saído de Sant'Agata Bolognese.

E nada melhor do que revelá-lo no Monterey Car Week que terminou este domingo em Pebble Beach, na Califórnia.

Tradição a manter

Exemplo da excelência automóvel da insígnia italiana, o Lamborghini Fenomeno é o mais recente modelo exclusivo da linha Few Off numa edição ultra-limitada.

Uma linha inaugurada em 2007 com o Reventón, que foi também a primeira criação do Centro Stile, seguido três anos mais tarde pelo Sexto Elemento.

Seguiu-se em 2013 o Lamborghini Veneno, para depois a gama Few Off ser reforçada pelos Centenario (2016), Sián (2019) e Countach (2021).

Visual de sonho

Com 5,01 metros por 2,07 de largura e apenas 1,16 metros de altura, o novo Fenomeno segue o desenho típico das produções mais recentes da casa transalpina.

As linhas tensas distinguem a sua personalidade atlética e aerodinâmica, realçadas por um fulgurante amarelo Giallo Crius.

O perfil tipicamente Lamborghini esta bem presente na linha que parte do capô e se estende até a traseira, numa inspiração directa do Essenza SCV12.

Inspirado na aeronáutica, o chassis combina um monocasco em fibra de carbono com uma estrutura frontal feita de fibras curtas de carbono impregnadas com resina.

Este material patenteado, que se estreou em 2007 no Reventón, permite ao Fenomeno ostentar uma relação peso-potência de 1,64 kg/cv.

Interior de competição

A fibra de carbono está igualmente em destaque num habitáculo mais próprio dum carro de competição.

Aquele material faz parte da consola central, assim como dos bancos, dos painéis das portas e das saídas de ar.

A apresentação minimalista, perceptível nos três visores para a instrumentação e multimédia, levou à eliminação da maioria dos botões e controlos físicos.

A construtora justifica esta opção para o condutor concentrar-se apenas na estrada ou na pista, sem qualquer distracção pelo meio.

Mais veloz do que nunca

A motorização do Fenomeno evolui a partir do sistema motriz híbrido do Lamborghini Revuelto, logo destacado pelo enorme V12 atmosférico.

Àquele bloco de 6.5 litros com 835 cv e 735 Nm somam-se três propulsores eléctricos, com dois deles montados no eixo dianteiro.

O terceiro está integrado numa nova caixa automática de dupla embraiagem com oito relações.

Os 1.080 cv e 1.075 Nm combinados passados às quatro rodas permitem ao bólide fazer 2,4 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A "demora" para chegar aos 200 km/hora é de 6,7 segundos, com a velocidade máxima a superar os 350 km/hora.

E pode contar-se ainda com uma pequena bateria de 7 kWh para mover o super desportivo em modo 100% eléctrico, mas apenas para curtas distâncias.

Nada barato

A assegurar o desempenho digno dum carro de corrida estão discos de travão carbono-cerâmicos com diâmetros de 420 mm à frente e 410 mm atrás.

As jantes forjadas de 21 polegadas para o eixo dianteiro e de 22 polegadas para o traseiro "calçam" pneus específicos Potenza Sport da Bridgestone.

A Lamborghini sublinha que os pneumáticos oferecem o suporte perfeito para uma suspensão ultra-sofisticada.

Um sensor montado próximo do centro de gravidade mede em tempo real as acelerações segundo os eixos lateral, longitudinal e vertical) e a velocidade angular.

O sistema de cálculo através dum algoritmo próprio, permite o condicionamento preditivo dos amortecedores ajustáveis, bem como do nível de travagem.

A Lamborghini não avançou com um preço de partida para o Fenomeno, cujos 29 exemplares já têm dono, mas fala-se num valor nunca inferior a 3 milhões de euros, sem taxas nem personalizações.

