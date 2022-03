'Felicity Ace' afundou-se nos Açores com centenas de Porsche e Lamborghini

Foi ao fundo o navio mercante que se incendiou ao largo dos Açores, a 16 de Fevereiro, mas fora da zona económica exclusiva (ZEE) nacional.

A Marinha Portuguesa confirmou esta terça-feira o naufrágio do Felicity Ace quando estava a ser rebocado em alto mar, numa operação iniciada na quinta-feira.

O acidente levou ao desaparecimento de cerca de 4.000 automóveis do grupo Volkswagen que o navio transportava.

De acordo com o portal Automotive News, a bordo seguiam cerca de 1.900 Audi, 1.100 Porsche, 500 Volkswagen, 189 Bentley, e 85 Lamborghini.

O navio mercante, com bandeira do Panamá, navegava a 90 milhas náuticas (cerca de 170 quilómetros) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores, quando sofreu um incêndio no porão a 16 de Fevereiro.

Tinha partido de Emden, na Alemanha, e tinha como destino o porto de Davisville, no estado norte-americano de Rhode Island.

Os 22 tripulantes foram resgatados e transportados em segurança para o aeroporto da Horta.

O reboque do navio começou na quinta-feira, quando a embarcação, "aparentemente estável", já não apresentava "focos de incêndio no exterior nem no interior".

A operação foi acompanhada pelo navio patrulha oceânico NRP Setúbal, desde o primeiro alerta, a partir do qual foram tiradas as fotografias publicadas no Facebook.

De acordo com a Marinha Portuguesa, na nota divulgada na sua página daquela rede social, esta terça-feira, "ao início da manhã, o Felicity Ace perdeu estabilidade" e afundou-se.

A embarcação naufragou "a cerca 25 milhas náuticas, o equivalente a 46 quilómetros" da ZEE, numa área "cuja profundidade ronda os 3.000 metros".

Registaram-se alguns destroços no local e "uma pequena mancha de resíduos oleosos", que foi "dispersa pelos jactos de água dos rebocadores", descreveu a mesma fonte.

A operação foi monitorizada pela Direcção de Combate à Poluição, da Autoridade Marítima Nacional, e pela Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA).

