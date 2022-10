Depois de muitos testes dinâmicos na pista austríaca de Salzburgring, eis que chega ao mercado europeu o novíssimo BMW M2 que pretende ser um verdadeiro delírio para quem gosta de desportivos de excepção.

Feito para as pistas: novo BMW M2 já tem preço para Portugal

O bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha oferece uma potência de 460 cv e 550 Nm, passados às rodas traseiras via uma caixa automática de oito relações ou manual de seis velocidades em opção.

Uma verdadeira prenda para os aficionados da insígnia bávara, quando a divisão M está a celebrar 50 anos de história.

Um mini M4?

Exuberante e compacto quanto baste, esta segunda geração do M2 da BMW tem os ingredientes de que precisa para impressionar na estrada.

As suas cotas compreendem 4,58 metros de comprimento por 1,89 de largura e 1,40 de altura, sendo mais largo em cinco centímetros do que o convencional Série 2.

As linhas da carroçaria reflectem todo o seu músculo, a começar pelo seu baixo perfil e pela parte frontal que não deixará ninguém indiferente.

O pára-choques dianteiro é agressivo quanto baste, e as saias laterais amplas e largas, com os guarda-lamas a mostrarem o corpo bólide depois de uma sessão intensa no ginásio.



Atrás distinguem-se as formas geométricas do pára-choques, a terminar uma traseira muito curta mas muito larga, apenas encurvado nas cavas das rodas.

Essa aparência é reforçada por elementos como os escapes duplos e o spoiler, assim como os reflectores verticais.

Visto de perfil, é impossível não ficar agradado com as jantes em liga leve de 19 polegadas à frente, e de 20 atrás.

Atrás das rodas estão discos de travão M Compound em material compósito, sendo de 380 mm á frente com pinças de seis pistões, e de 370 mm atrás com pinça monopistão.



Para pintar a carroçaria é dado o tom Toronto Red metalizado ou o sólido Zandvoort Blue, a que se somam mais três cores, enquanto o tejadilho M Carbon é proposto como opção.

Carbono a bordo

A bordo do BMW M2 encontra-se o ambiente clássico e evolutivo dos M3 e M4, beneficiando também do BMW Curved Display.

Consiste, afinal, num visor digital composto pelo painel de instrumentos de 12,3 polegadas e pelo ecrã multimédia de 14,9 polegadas com o novo sistema operacional OS8.

Os acabamentos estão ao nível das últimas criações da marca, realçados pelos detalhes em fibra de carbono e pespontos nas cores Motorsport.

Os bancos de série são estofados em Sensatec e Alcantara mas podem ser substituídos por bacquets reforçados com fibra de carbono e com encostos de cabeça integrados M Sport.



Derrapagem em circuito

Na base deste M2 está o bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha, capaz de libertar 460 cv de potência e 550 Nm de binário máximos.

A pesar cerca de 1.800 quilos, acelera dos zero aos 100 km/hora em 4,1 ou 4,3 segundos, caso seja equipado com transmissão automática ou manual, respectivamente.

A velocidade máxima está limitada electronicamente a 250 km/hora mas pode chegar aos 285 km/hora caso inclua o pacote opcional M Driver.

A caixa automática de oito velocidades M Steptronic com conversor de binário é de serie, com as relações a poderem ser acopladas em três níveis através da função Drivelogic.



O botão M Mode pode ajustar os níveis Road, Sport e Track, com reflexos óbvios na intervenção das ajudas à condução bem como no conteúdo apresentado no painel de instrumentos e projectado no pára-brisas.

A suspensão adaptativa M pode ser configurada por via electrónica, enquanto o controlo dinâmico de estabilidade DSC pode ser ajustado para M Dynamic Mode para uma maior derrapagem das rodas.

O M Traction Control reduz gradualmente as intervenções do ESP em dez níveis até ao limite de aderência com o M Drift Analyzer a registar a qualidade das derrapagens segundo critérios específicos.

O BMW M2 chega aos concessionários nacionais em Abril, com o preço a arrancar nos 87.500 euros antes das imprescindíveis personalizações estéticas e mecânicas.

