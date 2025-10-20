A Ferrari não pára de surpreender os seus adeptos com derivações muito especiais dos seus super desportivos. O SC40 é o one-off mais recente, concretizado pelo programa Projectos Especiais a pedido de um dos seus clientes.

Feito a pedido: Ferrari SC40 baseia-se no 296 GTB em tributo ao F40

A berlinetta toma como base o coupé 296 GTB nesta homenagem ao lendário F40 com a integração de vários detalhes estéticos para ganhar uma personalidade muito própria.

Mesmo assim, percebe-se uma ligação mais próxima ao recente Ferrari 849 Testarossa pelo capô inclinado, o divisor avançado e a traseira muito curta, sem esquecer a faixa a negro a atravessar o pára-choques dianteiro.

As referências ao F40 são perceptíveis nas entradas de ar atrás das portas e na asa traseira fixa com a sigla SC40 gravada em relevo.

Sublinham-se ainda as duas saídas de escape montadas acima do difusor, e as jantes de 20 polegadas em liga leve, que são exclusivas desta proposta.

Exactamente como no F40, o habitáculo recebe um tratamento em kevlar e fibra de carbono no tabliê, porta-bagagens e compartimento do motor, sem esquecer o volante com controlos tácteis.

E depois é o realce dado a bordo pelos estofos em Alcantara e Jacquard vermelho, com este tecido a revelar padrões próprios através do cruzamento de fios coloridos.

A dar poder a este Ferrari SC40 está o mesmo V6 biturbo de 663 cv e 740 Nm do 296 GTB, com a ligação ao propulsor eléctrico a elevar a potência aos 830 cv, passados às rodas traseiras através da caixa automática F1 DCT de oito relações.

Estes números permitem-lhe cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora em 2,9 segundos, com a velocidade máxima a bater nos 330 km/hora.

Uma versão estilizada do super desportivo está em exposição no museu da Ferrari em Maranello desde o último fim de semana.

