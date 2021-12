FCA Bank compra portuguesa Sadorent

O FCA Bank vai ampliar a sua implantação no nosso país após a aquisição da Sadorent, empresa que actua no sector do aluguer de curta e média duração de veículos.

O acordo prevê a venda de 100% das acções da empresa portuguesa à Leasys Rent, subsidiária da instituição financeira especializada naquele segmento de mercado.

Com quase 30 anos de actividade, a Sadorent tornou-se uma das empresas de aluguer de automóveis mais dinâmicas e sólidas em Portugal.

Além de registar um aumento constante de receitas, dispõe de uma frota superior a mil veículos, muitos dos quais híbridos e eléctricos.

A sua forte presença no país, e a qualidade e inovação dos seus produtos, valeram-lhe a qualificação como PME Excelência, atribuída pelo Turismo de Portugal e pelo IAPMEI.

"Este acordo solidifica ainda mais o nosso papel de líder de mobilidade em Portugal e na Europa", afirmou Giacomo Carelli, presidente do FCA Bank.

"O FCA Bank e a Leasys Rent irão beneficiar da experiência desenvolvida localmente pela empresa, cujas operações serão integradas na sua própria frota amiga do ambiente, e nos serviços digitais, que nos tornaram num dos principais actores na Europa".

