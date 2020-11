Faz 150 km no confinamento com motociclo a pedais

Não é só em Portugal que as autoridades policiais têm apertado o "cerco" durante as horas de recolhimento obrigatório devido à pandemia da Covid-19.

Em França, as fiscalizações rodoviárias têm sido particularmente rigorosas, com a Gendarmerie Nationale a ser confrontada com as situações mais pitorescas.

Veja-se um dos exemplos mais recentes, que o destacamento do departamento Pirenéus Atlânticos, na fronteira com o País Basco, publicou sexta-feira na sua página do Facebook.

Em pleno confinamento, o condutor de uma mobylette foi controlado por uma patrulha de Arudy. Justificou-se o motociclista que estava a ir ao encontro de um amigo que morava perto daquela vila.

Interrogado pelos agentes, percebeu-se que já tinha percorrido 150 quilómetros desde a aldeia de Aspet, no departamento de Haute-Garonne.

Sublinhe-se a proeza do infractor já que um motociclo a pedais com motor auxiliar não ultrapassa os 45 km/hora... E, vendo o estado do veículo, duvida-se que chegasse aos 30 km/hora!

Além de ter sido multado por romper o confinamento obrigatório, o motociclista viu ainda a mobylette ser apreendida devido a várias infracções, a começar pela ausência do farol!

