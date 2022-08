Fastback: as primeiras imagens do novo SUV coupé da Fiat

Há duas semanas, foi revelada a silhueta do que seria o novo Fiat Fastback para o mercado sul-americano. Esta quarta-feira, foram mostradas as primeiras imagens do exterior do SUV coupé derivado do protótipo de 2018 com o mesmo nome.

Com uma estética em tudo semelhante ao Fiat Pulse, ambos são montados sobre a plataforma MLA desenvolvida para os mercados daquela região do globo.

Toda a área frontal do Fastback, com evidente destaque para o capô, grelha do radiador e pára-choques, são derivados do Abarth Pulse, já ele evoluído a partir do Fiat com o mesmo nome.

Apresenta ainda entradas de ar laterais funcionais, com o acabamento em ómega nos pára-choques a dar uma impressão de maior largura e sofisticação.

O dinamismo das suas linhas é reforçado pelas superfícies musculadas, e pela inclinação do pilar C com o tejadilho a mergulhar para a traseira.

A saliência traseira é mais longa do que no Pulse, e o pára-choques traseiro comporta um difusor com saídas falsas para o tubo de escape.

O modelo em causa é ainda distinguido pela pintura Branco Banchisa, a contrastar com o tejadilho em preto e os frisos em Dark Chrome.

As jantes desportivas em liga leve têm acabamento diamantado, e os faróis e farolins afilados têm assinatura full LED.

A estética do habitáculo mantém-se uma incógnita por agora, mas não seria uma surpresa se recriasse o interior do Fiat Pulse.

Significa assim que poderá comportar um painel de instrumentos digital de sete polegadas e um ecrã táctil de infoentretenimento de 10,1 polegadas.

Ficam por saber as motorizações a gasolina mas tudo indica que deverá equipar as mesmas do "irmão" mais convencional.

Um bloco turbo de 1.0 litros com 130 cv e 200 Nm deverá estar na calha, assim como um motor atmosférico de 1.3 litros com 107 cv e 134 Nm, alinhados com caixa manual ou automática CVT.

Nada foi avançado sobre o possível lançamento do Fiat Fastback na Europa, mas sublinhe-se que o SUV coupé apenas está a ser divulgado nas páginas da Fiat para a Argentina e Brasil.

