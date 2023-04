'Fast X' lança segundo 'trailer' antes da estreia em Maio

A menos de um mês da estreia nos cinemas nacionais, foi agora revelado o segundo trailer de Fast X.

Nos 2:36 minutos que o vídeo tem é possível apreciar as peripécias por que Dominic Toretto passa, com acelerações fantásticas pelas ruas de Roma, com muitas explosões e acidentes pelo meio.

Nem sequer falta uma bola gigantesca (e muito explosiva) a rolar por uma das colinas da Cidade Eterna, a relembrar uma das situações mais famosas de Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida.

E, mais uma vez, é possível perceber no trailer quais as filmagens que foram feitas na Nacional 2 e na A24 no nosso país.

Dirigido por Louis Leterrier, o penúltimo capítulo da saga Velocidade Furiosa tem Vin Diesel à frente de um elenco formado por Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Statham e John Cena.

O "banho de sangue" tem estreia marcada para 18 de Maio nos cinemas nacionais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?