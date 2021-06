Fast & Furious Twin Turbo: exclusividade total por 580 mil euros

É um fã incondicional de Velocidade Furiosa? Com a estreia do nono capítulo agendada para quinta-feira, nada melhor do que exibir-se com um relógio exclusivo.

O Fast & Furious Twin Turbo é a mais recente máquina do tempo criada pela Jacob & Co., para celebrar os 20 anos da saga automóvel… e é mais uma obra prima!

Conhecida pelas suas peças de luxo, a relojoeira suíça releva a grande face de cristal de safira com imagens icónicas do primeiro filme estreado em 2001.

Uma rapariga de bandeiras axadrezadas em punho, à frente de um muscle car e de um super carro, rematado pelo logótipo Fast & Furious.

O relógio junta um turbilhão duplo de triplo eixo, um repetidor de minutos decimais, um cronógrafo monopulsor e uma calculadora da diferença de tempos.

Os 832 componentes que formam o mecanismo são revestidos por uma caixa preta texturizada em carbono forjado.

E a exclusividade está mais do que assegurada: só serão produzidos nove exemplares e cada um custará uma bagatela de 580 mil euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?