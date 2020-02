Fantástico: Volvo faz sanduíche com quatro camiões!

Quatro! Quatro camiões bem pesados, empilhados um a um, até fazerem uma torre que, felizmente, não tem a curvatura que a de Pisa apresenta!





Pois esta "sanduíche" de aço, com 15 metros de altura e 58 toneladas de peso, é o novo anúncio da Volvo Trucks para publicitar a força dos seus "pesos pesados".





E, para tudo ser ainda mais impressionante, colocaram o próprio Roger Alm, presidente da construtora de camiões, no topo da improvisada torre.

O anúncio, que já anda a circular nas redes sociais, promove os novos Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM e Volvo FMX, modelos que deverão representar dois terços do volume de vendas da marca.

Se pensa que o anúncio está cheio de efeitos especiais, desiluda-se. A torre é bem real e Roger Alm está mesmo no topo do último camião, como pode comprovar no making of do vídeo.

Um mês demorou a concretizar o projecto, no final do ano passado, na cidade sueca de Gotemburgo.

