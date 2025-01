Fantasia louca: há dragões à solta num Rolls-Royce Phantom

Como é que se assinala o fim do Ano do Dragão no calendário chinês? Com a personalização radical do interior dum Rolls-Royce Phantom…, que só por acaso está a celebrar o seu primeiro centenário!

A variante Extended Wheelbase da berlina de luxo serve de palete artística para os artesãos da insígnia britânica darem largas à imaginação.

Comissionada pela subsidiária de Xangai, a personalização única foi feita a pedido dum milionário chinês para celebrar a sua filosofia de vida como chave para o sucesso no mundo dos negócios.

O tema apoia-se numa antiga lenda com mais de 3.000 anos, protagonizada por dois dragões que receberam uma pérola dos deuses pelas suas boas acções para protegerem a Humanidade.

Em vez de cada um deles reclamar gananciosamente o tesouro para si, optaram antes pela sua partilha; a sua lealdade foi premiada com uma segunda pérola que lhes permitiu ascenderem como divindades.

Enquanto os dragões simbolizam poder e boa sorte, a pérola é um símbolo de pureza e perfeição. A interacção dos dragões significa o equilíbrio harmonioso entre Yin e Yang na procura duma vida plena.

Exemplar único

Grande parte do trabalho dos artesãos – foram mais de três meses! – concentrou-se na personalização do tabliê com 297 peças individuais em quatro tipos de madeira.

Alguns dos elementos simbolizam os dragões envolvidos pelas nuvens, enquanto a pérola que guardam é o relógio da própria berlina.

Para o forro do tecto, o "habitual" céu estrelado foi substituído pelo equilíbrio Yin e Yang dos dragões, embora essa percepção não seja imediata devido aos desenhos tão abstractos.

Na sua concepção foram montadas à mão 768 luzes vermelhas e 576 brancas em fibra óptica, e rodeadas por 24 estrelas cadentes.

O remate final foi dado pelo apelido do milionário bordado nos encostos de cabeça dos bancos na antiga caligrafia chinesa.

Exemplo da capacidade da Rolls-Royce em personalizações distintas, ficou por saber o preço deste Phantom Dragon inédito mas não será nenhuma surpresa se rondar o milhão de euros.

