Familiar de bom nível: Skoda Enyaq 85 ao serviço da autonomia

Cinco anos após a estreia, o Skoda Enyaq recebe uma bem vinda renovação segundo o novo código de estilo Modern Solid. Para o SUV e o "irmão" em formato coupé, tal opção traduz-se numa dianteira completamente nova.

Baptizada como Tech-Deck Face, a grelha em preto estreada no Elroq une as luzes diurnas, enquanto os faróis montados num plano inferior se encaixam nas laterais do pára-choques.

A nova opção moderniza o SUV de maneira substancial mas sem perder a sai identidade original; mais do que estético, os retoques imprimidos permitem reduzir o coeficiente aerodinâmico para uns Cx 0,245 para oferecer a melhor autonomia.

As dimensões do "eléctrico"quase não foram mexidas, continuando com os seus 1,88 metros de largura por 1,62 de altura, esticando-se apenas 9 mm para chegar agora aos 4,66 metros de comprimento.

Espaço próprio dum familiar

Como atrás, em que apenas mudou o desenho das óticas e respectiva assinatura luminosa, o desenho do habitáculo mantém-se no essencial, mudando apenas os estofos dos bancos e os revestimentos dos painéis das portas, assim como volante.

O conjunto continua a exibir acabamentos rigorosos com o uso de materiais de qualidade, embora se perceba o uso de alguns plásticos rígidos.

Um dos pontos fortes do Enyaq é o espaço a bordo graças aos 2,77 metros que separam os dois eixos, fazendo dele um SUV familiar com cinco verdadeiros lugares, com a bagageira a continuar a ter os 585 litros de origem.

O conjunto geral continua bem montado, com o uso de materiais de boa qualidade, excepto na parte inferior onde se percebem alguns plásticos mais rijos.

Para o posto de condução mantém-se o pequeno painel de instrumentos de 5,3 polegadas mas é o ecrã multimédia, agora com 13 polegadas logo na entrada da gama, a destacar-se ao centro sobre o tabliê.

Beneficiado com a mais recente versão 4.0 do grupo Volkswagen, o sistema de infoentretenimento não poderia ser mais fluido e responsivo: a navegação pelos menus está mais intuitiva e o mapeamento por GPS foi aprimorado.

Embora continue a ser preciso alguma habituação para as funções menos comuns, a junção do assistente vocal Laura para ajudar nessas tarefas elevou sobremaneira a ergonomia.

Destaca-se ainda a ampla gama de apoios à condução, com um Travel Assist muito convincente, principalmente em auto-estrada, a combinar a velocidade de cruzeiro adaptativa com a manutenção de faixa.

Conforto ao volante

Se na cidade não se atrapalha a desembaraçar-se do trânsito, nas vias rápidas e nas nacionais em redor de Lisboa o Skoda Enyaq 85 mantém uma polivalência correcta entre agilidade e conforto com os seus 210 kW (286 cv) e 545 Nm passados às rodas traseiras.

É certo que o condutor não retira grande emoção ao volante… mas também é exactamente isso que se espera dum SUV familiar! Mesmo se pesa mais de 2.000 kg em vazio, consegue uns muito respeitáveis 6,7 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora.

Como em qualquer "elétrico", valoriza-se a aceleração linear e a capacidade com que faz as curvas duma maneira muito directa, mesmo se a sua postura está longe de ser desportiva.

Sentem-se alguns balanços laterais, é certo, mas sempre bem controlados por uma suspensão muito efectiva, que até pode ser adaptativa em opção, e sempre sem comprometer a tracção quando as curvas tomam conta do percurso.

Conduzir este SUV em viagens de longo curso não é particularmente um problema como familiar a que se propõe: contra a ansiedade eléctrica, a bateria de 82 kWh brutos "promete" quase 580 quilómetros de autonomia.

Claro que em auto-estrada essa distância reduz-se sobremaneira, como acontece com qualquer "eléctrico" mas, mesmo assim, permite uns bons 350 quilómetros antes de ter de parar para recarregá-la face a um consumo médio em redor dos 20 kWh/100km.

E é aqui que está uma das desvantagens face à concorrência mais directa já que, com a capacidade de carregamento limitada a 135 kW DC, a "espera" chega aos 28 minutos para carregar dez a 80% da capacidade do acumulador.

Graças a esta renovação, o Skoda Enyaq 85 eleva as características dum familiar quase perfeito, seja pelo espaço e conforto a bordo, seja pela qualidade de condução em ambiente urbano ou nas viagens de longo curso.

Único senão está mesmo no preço, a começar nos 49.462 euros, mas, face às inúmeras qualidades que oferece, no momento da compra até consegue ficar bem posicionado em relação aos rivais do seu segmento.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Enyaq 60 150 kW (204 cv) / 310 Nm 63 kWh até 434 km desde 41.460 € Enyaq Coupé 60 150 kW (204 cv) / 310 Nm 63 kWh até 443 km desde 44.200 € Enyaq Sportline 60 150 kW (204 cv) / 310 Nm 63 kWh até 431 km desde 45.900 € Enyaq Coupé Sportline 60 150 kW (204 cv) / 310 Nm 63 kWh até 436 km desde 48.642 € Enyaq Plus 85 210 kW (286 cv) / 545 Nm 82 kWh até 578 km desde 49.462 € Enyaq Coupé Plus 85 210 kW (286 cv) / 545 Nm 82 kWh até 587 km desde 52.201 € Enyaq Sportline 85 210 kW (286 cv) / 545 Nm 82 kWh até 575 km desde 50.962 €

Enyaq Coupé Sportline 85 210 kW (286 cv) / 545 Nm 82 kWh até 578 km desde 53.702 € Enyaq Plus 85x 210 kW (286 cv) / 545 Nm 82 kWh até 541 km desde 52.306 € Enyaq Coupé Plus 85x 210 kW (286 cv) / 545 Nm 82 kWh até 549 km desde 55.046 € Enyaq Sportline 85x 210 kW (286 cv) / 545 Nm 82 kWh até 538 km desde 53.807 € Enyaq Coupé Sportline 85x 210 kW (286 cv) / 545 Nm 82 kWh até 541 km desde 56.546 € Enyaq RS 85x 250 kW (340 cv) / 545 Nm 84 kWh até 562 km desde 54.905 € Enyaq Coupé RS 85x 250 kW (340 cv) / 545 Nm 84 kWh até 568 km desde 57.646 €

