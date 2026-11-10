O Leapmotor B03X assume-se desde o primeiro momento como um verdadeiro carro de família, graças ao bom arranjo do habitáculo e aos generosos 510 litros que a bagageira tem de capacidade.

Familiar convicto: Leapmotor B03X ganha ainda mais arrumação a bordo

Pois a insígnia chinesa participada pela Stellantis reforça os argumentos do crossover eléctrico com as soluções Leap Box e LeapFlex que repensam a maneira como pode utilizar-se o espaço a bordo, somando-se às 30 soluções distribuídas por todo o habitáculo de que já dispõe.

A inovadora Leap Box transforma a área por baixo do piso do porta-bagagens num espaço prático com 105 litros de capacidade para guardar objectos separados do compartimento principal.

Impermeável e lavável, a bagageira "suplementar" dispõe duma tampa integrada no fundo do compartimento para mais facilmente deixar escorrer a água acumulada.

Arrumação oculta

Para melhorar a vida a bordo, a Leapmotor propõe o novo LeapFlex, um sistema de bancos traseiros concebido para tornar o espaço mais adaptável ao uso no dia a dia.

O espaço de arrumação por baixo das almofadas dos bancos organiza e mantém fora da vista os objetos mais pequenos organizados.

Caso seja necessário, os mesmos bancos podem ser rebatidos para criar um piso de carga plano que eleva aos 1.305 litros o espaço útil, podendo acomodar objectos "esticados" até aos 2,67 metros de comprimento.

O Leapmotor B03X é proposto a partir de 24.285 euros na versão Life, e desde 28.285 euros na variante Design; a campanha que acompanha o lançamento do B-SUV baixa os preços para 22.345 euros e 26.025 euros, respectivamente.

Texto: P.R.S.

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